Псковские полицейские изъяли у великолучанина свыше одного килограмма наркотиков

31-летний уроженец города Великие Луки подозревается в сбыте наркотиков. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, оптовый курьер-закладчик был задержан результате оперативно-розыскных мероприятий. При проведении личного досмотра у него было обнаружено более 60 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Еще около 500 граммов наркотиков было обнаружено в автомобиле задержанного мужчины.

Оперативникам также удалось установить адреса мест тайников-закладок с наркотиками на территории Псковской области и ряда других регионов. В результате осмотра этих хранилищ стражами порядка обнаружено 27 закладок с наркотическими средствами, в том числе изъяты оптовые закладки наркотических средств общей массой более 300 граммов. Всего в результате осуществленного мероприятия из незаконного оборота изъято более одного килограмма наркотиков синтетического происхождения, что составляет свыше 3 тысяч разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.