Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать вкусную красную икру

Перед праздниками многие покупают для новогоднего стола красную игру. На что обратить внимание при покупке деликатеса, чтобы он был вкусным и безопасным, «Псковской правде» рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Прежде всего — нельзя покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Это может быть просто опасно для вашего здоровья. Перед покупкой покрутите банку, осмотрите и обратите внимание на такие детали:

- крышка банки не должна проминаться или быть вздутой, при встряхивании внутри банки не должно ничего «булькать»,

- на этикетке должно быть указано название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки,

- На жестяной банке в маркировке также должны быть указаны дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности «Р». Знаки условных обозначений - «выбиты» изнутри банки, а не напечатаны.

- в составе икры должны быть только икра, соль, возможен консервант - Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Ни в коем случае покупайте икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, но с 2008 года она запрещена, так как в желудке выделяет ядовитые токсические вещества.