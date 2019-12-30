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Общество

Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать вкусную красную икру

30 декабря 2019 года, 12:43

Перед праздниками многие покупают для новогоднего стола красную игру. На что обратить внимание при покупке деликатеса, чтобы он был вкусным и безопасным, «Псковской правде» рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Прежде всего — нельзя покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Это может быть просто опасно для вашего здоровья. Перед покупкой покрутите банку, осмотрите и обратите внимание на такие детали:

- крышка банки не должна проминаться или быть вздутой, при встряхивании внутри банки не должно ничего «булькать»,

- на этикетке должно быть указано название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки,

- На жестяной банке в маркировке также должны быть указаны дата изготовления, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя и смены, индекс рыбной промышленности «Р». Знаки условных обозначений - «выбиты» изнутри банки, а не напечатаны.

- в составе икры должны быть только икра, соль, возможен консервант - Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Ни в коем случае покупайте икру с пищевой добавкой Е-239 (уротропин). Раньше ее применяли как консервант, но с 2008 года она запрещена, так как в желудке выделяет ядовитые токсические вещества.

Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать вкусную красную икру

Фото управления Роспотребнадзора по Псковской области

- икринки должны быть однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Если икра выделяет сок, а икринки - «сдувшиеся», значит, икру уже размораживали;

- натуральные икринки имеют ядро и легко лопаются,

- искусственные икринки однородные, у них более плотная оболочка, которая сложнее лопается,

- в горячей воде натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру надо в холодильнике. Открытую икру лучше хранить в сухой стеклянной посуде, и не больше трех дней.

Если вы сомневаетесь в качестве и безопасности купленной икры, то можете обратиться в Роспотребнадзор по Псковской области, чтобы провести проверки в лаборатории.

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