Мошенники под видом сотрудников псковского музея пытались собирать деньги за экскурсии

Мошенники под видом сотрудников музея пытались собирать с псковичей и туристов деньги за экскурсии. Предупреждение о необходимости быть бдительными и не переводить деньги незнакомым людям было опубликовано в группе Псково-изборского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте бдительны, не осуществляйте никакие денежные переводы на карты незнакомым лицам! В музейной группе орудуют мошенники. Деньги за экскурсии мы берём только на музейных объектах и только через кассы», - отмечается в сообщении.

Как пояснили «Псковской правде» в музее, в последнее время участились случаи сообщений от мошенников участникам группы.

«Мы заметили, что под большие праздники (Ночь музеев, новый год) с взломанных страниц пишут девушки о переводе им денег за экскурсии. Причём, пишут с семейных страниц всё время для большей убедительности. Мы их сразу вносим в чёрный список группы», - отметили в музее.

Напомним, что в сентябрьском номере «Псковская правда» рассказывала о наиболее «популярных» схемах мошенничества в интернете и о том, как избежать подобных неприятных ситуаций.