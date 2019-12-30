Все пострадавшие в ДТП под Псковом находятся под пристальным наблюдением специалистов -Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова посетила Псковскую областную клиническую больницу, где в настоящее время находятся пострадавшие в сегодняшнем ДТП с пассажирским автобусом. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, Вера Емельянова прошла по палатам и пообщалась с пострадавшими.

В отделениях больницы с травмами различной степени тяжести находятся семь человек, все граждане Белоруссии. Вице-губернатор поинтересовалась состоянием пострадавших, выслушала их пожелания. Участники ДТП поблагодарили за то, что медицинская помощь была оказана не только оперативно, но и качественно.

«Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением специалистов. Вся необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Пациенты настроены позитивно, на выздоровление», — отметила Вера Емельянова.

Пострадавшие в ДТП двое детей находятся в Псковской детской областной больнице. Всего за медицинской помощью после аварии обратилось порядка 20 человек.

В настоящее время руководство Псковской области ведет переговоры с властями Республики Беларусь о возможной транспортировке пострадавших в ДТП. Все они, как только позволит состояние здоровья, будут перевезены в белорусские клиники по месту жительства.

Напомним, что ситуация с ДТП находится на личном контроле губернатора области. Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. По его решению региональные врасти развернули пункт временного размещения в отеле «Балтхаус».

Напомним, что ДТП с рейсовым автобусом произошло сегодня, 30 декабря, в 2.50 на трассе Санкт-Петебург — Невель в Псковском районе. Пассажирский автобус «Neoplan», который следовал из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, съехал в кювет, в салоне находилось 52 человека, в том числе четыре ребенка.