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Спорт

Более 70 спортсменов приняли участие в соревнованиях по воркауту в Пскове

30 декабря 2019 года, 11:33

29 декабря в Пскове прошли соревнования по воркауту «Сильные духом 2019». Как сообщил «Псковской правде» лидер сообщества Street Workout Pskov Виталий Дидыч, два этапа зрелищных состязаний выявили лучших атлетов в номинациях Фристайл и Двоеборье.

«Более 70 ребят выложились на полную силу, показав достойный уровень наработанный за этот год. Было очень приятно видеть на мероприятии участников и наших друзей из городов: Санкт-Петербург, Струги Красные, Псков, Сосновый Бор (Ленинградская область), Остров. География впечатляет», - сообщил Виталий Дидыч.

Более 70 спортсменов приняли участие в соревнованиях по воркауту в Пскове
Соревнования по воркауту «Сильные духом 2019»
Фото Street Workout Pskov
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Номинация Фристайл

1) Роман Яковлев (Санкт-Петербург)

2) Даниил Файн (Псков)

3) Иван Попов (Псков)

Номинация двоеборье (турник и брусья)

Мужчины

 До 10 лет

1)Илья Игнатьев (Струги Красные)

2)Павел Осипов ( Сосновый бор, Ленинградская область)

С 11 до 17 лет

1)Виталий Гаврилов (Струги Красные)

2)Никита Фомин (Псков)

3)Максим Забытов (Псков)

С 18 до 35 лет

1)Никита Егоров (Остров)

2)Андрей Цепков (Псков)

3)Игорь Иванов (Псков)

С 36 лет и выше

1)Андрей Котов (Псков)

2)Константин Маслов (Псков)

3)Константин Осипов (Сосновый бор, Ленинградская область)

Девушки

1)Татьяна Чумакова (Санкт-Петербург)

2)Ульяна Игнатьева (Струги Красные)

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