Более 70 спортсменов приняли участие в соревнованиях по воркауту в Пскове

29 декабря в Пскове прошли соревнования по воркауту «Сильные духом 2019». Как сообщил «Псковской правде» лидер сообщества Street Workout Pskov Виталий Дидыч, два этапа зрелищных состязаний выявили лучших атлетов в номинациях Фристайл и Двоеборье.

«Более 70 ребят выложились на полную силу, показав достойный уровень наработанный за этот год. Было очень приятно видеть на мероприятии участников и наших друзей из городов: Санкт-Петербург, Струги Красные, Псков, Сосновый Бор (Ленинградская область), Остров. География впечатляет», - сообщил Виталий Дидыч.