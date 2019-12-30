Следственный комитет проводит проверку по факту аварии с пассажирским автобусом под Псковом

В связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, следственное управление Следственного комитета России по Псковской области проводит проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Дорожно-транспортном происшествие в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель с рейсовым автобусом, следовавшим из города Минска Республики Беларусь в Санкт-Петербург, произошло 30 декабря. По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей, и два водителя, съехал в кювет. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Павла Крупени на место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата управления проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.