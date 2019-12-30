В 2020 году планируются масштабные работы по ремонту улиц Пскова

В следующем году в Пскове планируются масштабные работы по ремонту улично-дорожной сети. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в список объектов, которые отремонтируют в следующем году, вошли 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходная дорожка, 2 проезда и 5 дворовых территорий.

В 2020 году будут отремонтированы улицы Ипподромная (на участке от улицы Крупской до улицы Герцена), Герцена, Лесная, Харченко, Металлистов (на участке от дома №27В по улице Металлистов до Октябрьского проспекта), Петровская (от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, в том числе тротуары от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной), Киселева (от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской), площадь Декабриста Пущина, Речная, Рокоссовского, Текстильная, Инженерная, Черняховского, Боровая, Рижский проспект, Гагарина, Гаражный проезд, Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до Вокзальной), объездная дорога под виадуком.

Также планируется ремонт моста «Инженерный» и мост через реку Милевка в створе улицы Гремячая, путепровод «Крестовский».

Бут приведены в порядок тротуары и пешеходные дорожки по улицам: Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева, на мосту имени Александра Невского. Большая работа будет проделана и по ремонту проездов и дворовых территорий. Так, в планах ремонт проезда «улица Рокоссовского, 11 - улица Байкова, 4», а также перекресток проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской Дивизии, 22 возле дома №36 по улице Коммунальной.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» запланировано благоустройство пяти территорий МКД: Рокоссовского, 4 и Рокоссовского, 20, Сиреневый бульвар, 17, Звездная,13, Воеводы Шуйского, 4.