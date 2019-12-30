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Происшествия

Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок

30 декабря 2019 года, 10:00

В Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в связи с ДТП с рейсовым автобусом, произошедшим сегодня под деревней Подборовье губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений.

Авария случилась на трассе Санкт-Петебург — Невель. Пассажирский автобус «Неоплан» съехал в кювет, в момент ДТП в салоне находилось порядка 50 пассажиров.

Ситуацию с ДТП губернатор держит на личном контроле. Он поручил решить вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим. Необходимая оперативная помощь была оказана на месте аварии. За дополнительной медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека.

13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице.

«Сейчас пострадавшим в ДТП оказывается вся необходимая помощь, также открыт пункт временного пребывания для пассажиров. В Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода, и в особенности во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей. На дорогах сейчас сложная обстановка, поэтому прошу быть бдительными и соблюдать скоростной режим», — заметил Михаил Ведерников. 

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и полиции.

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