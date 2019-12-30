Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

30 декабря 2019 года, 09:45

Пресс-служба УМВД по Псковской области предоставила фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами.


Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

Фото пресс-службы УМВД
Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

Фото пресс-службы УМВД
Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

Фото пресс-службы УМВД
Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

Фото пресс-службы УМВД

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 30 декабря, около 2:50. Рейсовый автобус марки «Неоплан» съехал в кювет на трассе «Санкт-Петербург — Невель» в районе деревни Подборовье Псковского района. Автобус опрокинулся. В салоне в этот момент аварии находились 50 пассажиров. Количество пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии выросло до 24 человек. Из них 3 ребенка. Погибших нет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские изъяли у великолучанина свыше одного килограмма наркотиков
Роспотребнадзор рассказал псковичам, как выбрать вкусную красную икру
Мошенники под видом сотрудников псковского музея пытались собирать деньги за экскурсии
Все пострадавшие в ДТП под Псковом находятся под пристальным наблюдением специалистов -Вера Емельянова
Более 70 спортсменов приняли участие в соревнованиях по воркауту в Пскове
Следственный комитет проводит проверку по факту аварии с пассажирским автобусом под Псковом
В 2020 году планируются масштабные работы по ремонту улиц Пскова
Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок
Елена Рыжикова: В отсутствие снега создаем настроение сами

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)