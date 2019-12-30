Опубликованы фото с места ДТП с рейсовым автобусом с 50 пассажирами

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 30 декабря, около 2:50. Рейсовый автобус марки «Неоплан» съехал в кювет на трассе «Санкт-Петербург — Невель» в районе деревни Подборовье Псковского района. Автобус опрокинулся. В салоне в этот момент аварии находились 50 пассажиров. Количество пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии выросло до 24 человек. Из них 3 ребенка. Погибших нет.