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Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП под Псковом

30 декабря 2019 года, 09:25

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Минск-Санкт-Петербург», попал в ДТП в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по региону, 30 декабря около 2:50 рейсовый автобус марки «Неоплан» съехал в кювет на трассе «Санкт-Петербург — Невель» в районе деревни Подборовье Псковского района.

Автобус опрокинулся. В салоне в этот момент аварии находились 50 пассажиров. Среди них четыре ребенка и два водителя. «Автобус направлялся из Минска в Санкт-Петербург, по имеющимся данным на экскурсию», - сообщили в пресс-службе.

В момент аварии за рулем был мужчина, уроженец Белоруссии, 1972 года рождения. 

«За помощью обратились 16 человек, в том числе них 3 ребенка: три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в Псковскую областную больницу с различными травмами, в основном, ушибами и переломами. Погибших нет», - отметили в пресс-службе.

В настоящее врем решением администрации Псковской области в одном из отелей города Пскова развернут пункт временного содержания. 

На месте аварии продолжают работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Автобус принадлежит частному транспортному предприятию. «Ведется проверка обстоятельств ДТП. Не исключено, что причиной могли стать плохие погодные условия», - сообщили в пресс-службе.

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