В Псковской области завершена работа по обеспечению жильем ветеранов войны

Очередь на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в Псковской области полностью закрыта. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, с 2010 года жилищные условия улучшили 4,5 тыс ветеранов . В том числе 40 ветеранов войны в этом году. Последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии были выданы в декабре.

Работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов и участников войны велась в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Напомним, что дополнительное федеральное финансирование для завершения исполнения Указа Президента поступили в регион в августе благодаря достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым договоренностям с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, а также проведенной работе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.