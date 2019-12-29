В администрации Псковской области появится управление по реализации региональных проектов

Управление проектной деятельности появится в администрации Псковской области. Об этом рассказали «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации со ссылкой на сообщение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на странице в социальной сети Инстаграм.

Новое структурное подразделение будет исполнять функции регионального проектного офиса и будет координировать и мониторить реализацию региональных проектов. Управление будет создано в структуре аппарата администрации и будет подчиняться непосредственно губернатору.

По решению Михаила Ведерникова, новое подразделение возглавит заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ольга Татаринова.

В задачи управления входит методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в части внедрения и реализации методов проектного управления. Также подразделение займется мониторингом достижения показателей и реализации мероприятий в рамках исполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Создание нового управления позволит получать независимую и взвешенную информацию о реализации в области региональных проектов.

Напомним, что Псковская область достигла высоких показателей в реализации национальных проектов, по ряду направлений перевыполнив плановые показатели. Так, например, по направлению «Безопасные качественные автомобильные дороги» вместо запланированных к ремонту 148 км автодорог в нормативное состояние было приведено более 170 км.