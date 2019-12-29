Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

В администрации Псковской области появится управление по реализации региональных проектов

29 декабря 2019 года, 21:00

Управление проектной деятельности появится в администрации Псковской области. Об этом рассказали «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации со ссылкой на сообщение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на странице в социальной сети Инстаграм.

Новое структурное подразделение будет исполнять функции регионального проектного офиса и будет координировать и мониторить реализацию региональных проектов. Управление будет создано в структуре аппарата администрации и будет подчиняться непосредственно губернатору.

По решению Михаила Ведерникова, новое подразделение возглавит заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ольга Татаринова.

В задачи управления входит методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в части внедрения и реализации методов проектного управления. Также подразделение займется мониторингом достижения показателей и реализации мероприятий в рамках исполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Создание нового управления позволит получать независимую и взвешенную информацию о реализации в области региональных проектов.

Напомним, что Псковская область достигла высоких показателей в реализации национальных проектов, по ряду направлений перевыполнив плановые показатели. Так, например, по направлению «Безопасные качественные автомобильные дороги» вместо запланированных к ремонту 148 км автодорог в нормативное состояние было приведено более 170 км.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Юлия Пересильд сыграла Снегурочку в школьном спектакле дочери
На памятнике Александру Невскому на Соколихе проводятся противоаварийные работы
Полицейские продолжают розыск пропавшего в Пскове мужчины (ФОТО)
Археологи обнаружили у фундамента Поганкиных палат в Пскове остатки дворов XVI века
Визажист проекта «Модная революция»: Для участницы я выбрала легкий макияж
Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Печорах
Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года
УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский рывок

Политика / Власть
27 декабря 11:39

Псковский рывок

Фраза губернатора, которой он оценил прошедший год, быстро стала мемом - как ранее кровно связанный с ней призыв работать 24/7.
Бесспорный выбор

Политика / Власть
14 ноября 13:09

Бесспорный выбор

Депутаты Псковской гордумы продемонстрировали единение, хотя и нашёлся один «водолаз», пытающийся найти отсутствующие подводные камни
Время сдутых щёк

Политика / Власть
2 октября 15:18

Время сдутых щёк

Сменится ли у новых глав районов эйфория победы на каждодневный каторжный труд