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Общество

Юлия Пересильд сыграла Снегурочку в школьном спектакле дочери

29 декабря 2019 года, 15:19

Актриса, режиссер театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд пришла на новогодний праздник дочери в образе Снегурочки. Об этом актриса сообщила на своей странице в «Инстаграм».

«Праздники каждый день...вот сегодня праздник в школе , в классе у Анки , у нас есть такая традиция: Дед Мороз и Снегурочка это всегда родители, а не приглашённые ребята! Сегодня вот мы с Денисом были Морозом и Снегурочкой и вместе с нашими детьми участвовали в спектакле в нашем классе!», - рассказала Юлия Пересильд.


Юлия Пересильд сыграла Снегурочку в школьном спектакле дочери
Снегурочка Юлия Пересильд
Фото со страницы актрисы в Инстаграм

Дочь Юлии Пересильд учится в 4-м классе. «… они такие большие самостоятельные, вместе с Татьяной Валерьевной сделали большое представление, потом концерт, ещё и нас проконтролировали выучили ли мы текст...потом сами врубили музыку (кстати , неплохую из своих плейлистов) и устроили дискотеку... да, хороший у нас класс... прекрасная Татьяна Валерьевна... заводные отзывчивые родители».

Юлия Пересильд также сообщила, что в этом полугодии таких хороших школьных мероприятий было очень много. «Много пишу , в общем ради одного - попробуйте полюбить Школу , развлекайте себя, не давайте скучать, не теряйте время впустую», - пожелала подписчикам актриса.

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