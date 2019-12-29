Юлия Пересильд сыграла Снегурочку в школьном спектакле дочери

Актриса, режиссер театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд пришла на новогодний праздник дочери в образе Снегурочки. Об этом актриса сообщила на своей странице в «Инстаграм».

«Праздники каждый день...вот сегодня праздник в школе , в классе у Анки , у нас есть такая традиция: Дед Мороз и Снегурочка это всегда родители, а не приглашённые ребята! Сегодня вот мы с Денисом были Морозом и Снегурочкой и вместе с нашими детьми участвовали в спектакле в нашем классе!», - рассказала Юлия Пересильд.