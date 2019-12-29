На памятнике Александру Невскому на Соколихе проводятся противоаварийные работы

На памятнике «Ледовое побоище» на горе Соколиха под Псковом началось проведение противоаварийных работ. Как сообщили «Псковской правде» в Информационном туристском центре Псковской области со ссылкой на администрацию Псковского района, из-за неблагоприятных погодных условий и сильного ветра сломалось навершие флагштока среднего ряда вымпелов монумента.

Памятник является объектом культурного наследия регионального значения и находящегося в оперативном управлении администрации Псковского района. «Отвалился наконечник копья. Видимо, его раскачало ветром. Наконечник был прикреплен к древку и прапору, из-за сильного ветра он от древка отвалился, висит на прапоре», - пояснили в администрации района.

Противоаварийные работы выполняются силами Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.