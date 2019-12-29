Археологи обнаружили у фундамента Поганкиных палат в Пскове остатки дворов XVI века

Деревянные конструкции, которые датируются рубежом XV-XVI веков, обнаружили археологи на территории Поганкиных палат в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в Псково-Изборском музее-заповеднике, в настоящее время археологические работы во дворе Поганкиных палат завершаются. Изучение культурного слоя проводится между поварней и главным зданием музея, на въезде во внутренний двор.

Археологи обнаружили деревянные конструкции, уходящие под фундамент палат. По мнению начальника раскопа, старшего научного сотрудника Псковского археологического центра Татьяны Ершовой, находки связаны с усадебным строительством и с освоением этой территории еще до строительства палат купцом Поганкиным. Деревянные конструкции сохранились от предыдущих дворов и предварительно датируются рубежом XV-XVI вв. (скорее XVI в.). Предположительно, обнаружены остатки 4-х дворов.