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Культура

Археологи обнаружили у фундамента Поганкиных палат в Пскове остатки дворов XVI века

29 декабря 2019 года, 10:55

Деревянные конструкции, которые датируются рубежом XV-XVI веков, обнаружили археологи на территории Поганкиных палат в Пскове. Как сообщили «Псковской правде» в Псково-Изборском музее-заповеднике, в настоящее время археологические работы во дворе Поганкиных палат завершаются. Изучение культурного слоя проводится между поварней и главным зданием музея, на въезде во внутренний двор.

Археологи обнаружили деревянные конструкции, уходящие под фундамент палат. По мнению начальника раскопа, старшего научного сотрудника Псковского археологического центра Татьяны Ершовой, находки связаны с усадебным строительством и с освоением этой территории еще до строительства палат купцом Поганкиным. Деревянные конструкции сохранились от предыдущих дворов и предварительно датируются рубежом XV-XVI вв. (скорее XVI в.). Предположительно, обнаружены остатки 4-х дворов.


Археологи обнаружили у фундамента Поганкиных палат в Пскове остатки дворов XVI века
Находка археологов
Фото пресс-службы музея

В музее пояснили, что купец Поганкин под постройку своих палат планомерно скупал дворовые места в одном квартале. В так называемой «Книге …Поганкина» упоминаются дворы: Христины Самойловой, купленный в 1644 году, дворовое место Саввы Сенина ((1651 г.), двор Жданка Воротника (до 1633 г.), двор старцев Образского (1669 Г.). двор Петра Ногина (1670 г.) и дворовое место Семена Гребнева (1671 г.). Все эти дворы находились рядом – на месте будущего двора Поганкиных.

Напомним, что ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия Поганкины палаты продолжаются. На сегодняшний день завершены работы по гидроизоляции фундамента палат, а также раскрыта одна их внутристенных лестниц внутри палат.

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