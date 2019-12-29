Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появилась в Печорах

В Печорах появилась новая спортивная площадка. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, спортивный объект построен а территории Печорской средней школы № 3в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Спорткомплекс предназначен для подготовки и сдачи нормативов ГТО, занятий физкультурой и проведения соревнований. Он также может использоваться для тренировок по воркауту.

На площадке размещено 11 тренажеров, в том числе предназначенных и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вторая секция комплекса оборудована специальными установками непосредственно для тестирования норм ГТО. Также на территории спортивной площадки есть небольшой скалодром и стол для настольного тенниса.

На приобретение спортивного оборудования было направлено около 3 млн рублей из федерального бюджета. Монтажные работы были проведены за счет средств местного бюджета.

Всего в рамках национального проекта «Демография» при поддержке федерального центра закуплено 10 комплектов спортивного оборудования для муниципальных центров тестирования ГТО.

Ранее Псковская область была отмечена в числе лучших субъектов Российской Федерации по реализации физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За время существования современного комплекса в выполнении нормативов ГТО приняли участие свыше 46 тыс жителей, из них порядка 18,6 тыс человек получили знаки отличия ГТО.