Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»

28 декабря 2019 года, 17:50

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель», которая работала сегодня, 28 декабря, и будет работать 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» с 12.00 до 18.00.

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
Сегодня был первый день новогодней ярмарки в "Простории".
Фото Дарьи Хватковой

На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
На ярмарке можно найти оригинальные подарки на любой вкус.
Фото Дарьи Хватковой

Только что купленные подарки псковичи могут бесплатно упаковать во время проведения ярмарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
На ярмарке можно бесплатно упаковать только что купленный подарок.
Фото Дарьи Хватковой

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года
УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет
В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей
Житель Пустошкинского района будет 300 часов работать за то, что запугивал жену поджогом дома
Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы
Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты
Полиция в Пскове ищет водителя, который сбил девочку на переходе и уехал
Новогодний фейерверк в Пскове продлится не меньше 7 минут

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Программа празднования Нового года в Пскове 2020

Досуг / Афиша
20 декабря 10:47

Программа празднования Нового года в Пскове 2020

Куда пойти на праздниках в городе и как отметить

Самая дорогая рыба — ночная плотва

Досуг / Зверьё моё
5 декабря 10:46

Самая дорогая рыба — ночная плотва

Штраф больше 70 тысяч рублей, уничтожение сетей и рыбы, конфискация лодки, обязательные работы — это наказания только для одного браконьера, в сетях которого нашли за раз более 200 рыбин
На Эльбрус в 70 лет

Досуг
29 ноября 10:31

На Эльбрус в 70 лет

Пенсионер во время восхождения на самую высокую точку России и Европы купался в водопаде, был отброшен молнией с тропы, а на пике растянул два псковских флага