Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель», которая работала сегодня, 28 декабря, и будет работать 29 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» с 12.00 до 18.00.

На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.

Только что купленные подарки псковичи могут бесплатно упаковать во время проведения ярмарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.