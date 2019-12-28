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Общество

В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года

28 декабря 2019 года, 14:35

Из-за замены инженерных сетей при реконструкции улицы Леона Поземского с 3 января по  29 апреля 2020 года вносятся изменения в  схему дорожного движения на пересечении улицы Труда с улицей Л.Поземского. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, участок улицы Л.Поземского  в районе церкви Козьмы и Дамиана с Примостья будет закрыт для движения автотранспорта. Объезд будет проходить по участку улицы Труда вокруг церкви.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее выбирать пути объезда. А также при движении обращать внимание и выполнять требования дорожных знаков. 

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