УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет

В преддверии праздничных дней Управление ФСБ РФ по Псковской области напоминает, что делать и куда звонить жителям при угрозе совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций.

В последнее время часто происходят случаи обнаружения людьми подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подозрительные сумки, коробки и свертки обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте это без внимания. Например, если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите людей, находящихся рядом, чья это вещь, кто мог ее здесь оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите сначала соседей. Если владельца установить не удалось, то немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. А если подозрительная вещь попалась вам на глаза в каком-либо учреждении, оповестите администрацию или охрану.