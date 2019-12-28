Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет

28 декабря 2019 года, 14:20

В преддверии праздничных дней Управление ФСБ РФ по Псковской области напоминает, что делать и куда звонить жителям при угрозе совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций.

В последнее время часто происходят случаи обнаружения людьми подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подозрительные сумки, коробки и свертки обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте это без внимания. Например, если вы увидели забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спросите людей, находящихся рядом, чья это вещь, кто мог ее здесь оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите сначала соседей. Если владельца установить не удалось, то немедленно сообщите о находке в ваше отделение милиции. А если подозрительная вещь попалась вам на глаза в каком-либо учреждении, оповестите администрацию или охрану.

УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет

Но в любом случае помните, что подозрительную сумку, пакет или вещь нельзя трогать, открывать и передвигать — если там окажется взрывное устройство, то это приведет к взрыву. Запомните время, когда вы увидели этот предмет, и попросите людей отойти как можно дальше от него, не создавая при этом паники. И обязательно дождитесь приезда оперативно-следственной группы, так как вы будете важным свидетелем.

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, которые не вызывают подозрение. И обязательно расскажите об этих правилах своим детям, родственникам и знакомым.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года
В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей
Житель Пустошкинского района будет 300 часов работать за то, что запугивал жену поджогом дома
Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы
Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты
Полиция в Пскове ищет водителя, который сбил девочку на переходе и уехал
Новогодний фейерверк в Пскове продлится не меньше 7 минут

Комментарии

Авторизация
No comments
Жить будем до 80 лет и дальше

Общество
28 декабря 11:05

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Общество / Образование
27 декабря 12:37

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Перед этим были три месяца тренировок и стертые в мозоли руки
Эффектная девушка

Общество / Мода
26 декабря 11:34

Эффектная девушка

Сегодня мы ищем новый образ для финалистки конкурса «Мисс Псков» Виктории Татаренко.