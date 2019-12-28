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Общество

В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей

28 декабря 2019 года, 13:54

В сквере между улицами Труда и Энтузиастов в Пскове завершились работы по установке освещения, которые были начаты в ноябре. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, на 13,6 миллионов рублей установлено 155 опор с 202 светодиодными светильниками. Светильники расположены вдоль планируемых тротуаров и велосипедных дорожек. Завершение благоустройства сквера запланировано на 2020 год.

В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей
На освещения сквера потратили больше 13 миллионов рублей.
Фото пресс-службы администрации города

Депутат избирательного округа №14 Дмитрий Барабанов проконтролировал качество выполнения работ и сделал замечание подрядчикам — что опоры поставлены криво: «Теперь в вечернее время сквер выглядит очень красиво, я с удовольствием прогулялся вчера по нему. Мое единственное замечание касается вертикальности фонарных опор. Надеюсь, опоры будут выровнены подрядчиком в ближайшее время».

Жители округа также остались довольны выполненными работами. «Я живу в этом районе почти 30 лет. Пешеходные дорожки в этом сквере не ремонтировались ни разу с 70-х годов прошлого века, когда начали возводить микрорайон. По утрам и вечерам в зимнее время жителям приходилось ходить через парк практически в темноте по разбитым дорожкам. И вот оно произошло - сквер попал под реконструкцию. Я не знаю, как с ней пойдут дела дальше, но начало мне более чем нравится - первым делом в сквере установили фонари и пустили по ним электричество», - написала на своей странице в соцсети жительница Запсковья.

Источником финансирования работ в сквере выступают средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные по подпрограмме «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования города Пскова» муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

Всего в Пскове в этом году планировалось благоустроить пять общественных пространств: «Аллею ветеранов», территорию у школы №24, пространство у детского сада «Кораблик», сквер «Техническая, 14» и сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. 

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