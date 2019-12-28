Житель Пустошкинского района будет 300 часов работать за то, что запугивал жену поджогом дома

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пустошкинского района, в октябре 33-летний местный житель, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой на почве ревности. Желая запугать ее, мужчина разлил по полу бензин, после чего, зажигая спички, высказал в адрес супруги намерение «сжечь все».

Женщина поверила в реальность угроз супруга и обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

Прокуратура района поддержала обвинение по уголовному делу, мужчина приговором суда был признан виновным.

Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.