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Общество

Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы

28 декабря 2019 года, 12:52

Новая светодиодная новогодняя конструкция в виде двух башен псковского кремля — Высокой и Плоской - украсила набережную реки Псковы возле Троицкого моста. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы
Светодиодные башни можно увидеть возле Троицкого моста.
Фото пресс-службы администрации города.

Как пояснил начальник отдела коммунальных ресурсов УГХ администрации Пскова Ерем Сафарян, идея украшать город к Новому году не только стандартными украшениями, но и конструкциями с местной тематикой была давно:

«Мы связывались по этому поводу с разными производителями, но выяснилось, что, например, стоимость такого заказа в Москве и Санкт-Петербурге для нас слишком высока. А в этом году одна псковская компания взялась выполнить такую работу за приемлемую цену», - заметил Елем Сафарян.

Он также отметил, что власти города планируют заказать еще несколько подобных конструкций с псковской тематикой.

Высокая (Воскресенская) и Плоская башни были возведены в 1500 году у ворот Псковской крепости и выполняли оборонительную функцию. В 1537 году между ними построили деревянную стену с воротами, так называемыми Нижними решетками. В наше время Плоская и Высокая башни стали одной из главных достопримечательностей Пскова. 

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