Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»

На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.

Подарки ручной работы можно купить 28 и 29 декабря с 12.00 до 18.00. Только что купленные подарки можно будет бесплатно упаковать во время проведения ярмарки.

Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.