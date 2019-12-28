Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»

Ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», проходит 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).
Ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», проходит 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).
На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.
Подарки ручной работы можно купить 28 и 29 декабря с 12.00 до 18.00. Только что купленные подарки можно будет бесплатно упаковать во время проведения ярмарки.
Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».