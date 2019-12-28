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Культура

Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»

28 декабря 2019 года, 12:27

Ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», проходит 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).

Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
В "Простории" уже начала работать ярмарка подарков ручной работы.
Фото Дарьи Хватковой

На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.

Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
Ярмарка будет работать в выходные, 28 и 29 декабря.
Фото Дарьи Хватковой

Подарки ручной работы можно купить 28 и 29 декабря с 12.00 до 18.00. Только что купленные подарки можно будет бесплатно упаковать во время проведения ярмарки.

Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.

Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
На ярмарке вы найдете кукол, украшения, мыло ручной работы и много других подарков.
Фото Дарьи Хватковой

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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