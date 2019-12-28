Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты

Два вида товаров от псковских производителей, артезианская вода и цукаты, были представлены на праздничном приеме «Гастрономическая карта Россия». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, гастрономический фестиваль прошел в рамках предновогоднего брифинга официального представителя МИД России для 70 делегатов, аккредитованных на территории РФ зарубежных СМИ, и крупнейших российских СМИ.
Псковские производители стали участниками дегустации в рамках проекта «Гастрономическая карта России».
Фото пресс-службы администрации области
На дегустации арктические деликатесы презентовали шеф-повара и рестораторы из Рязанской и Мурманской области, Краснодарского края, Бурятии и других регионов страны. Блюда сопровождали лучшие образцы российских игристых вин от 11 винодельческих хозяйств Юга России и Северного Кавказа. Псковскую область на дегустации представила компания «Водаком» — производитель псковской артезианской воды «Хельга». Также каждый гость получил в подарок самобытные гастрономические сувениры из российских регионов. Среди них были и наборы «Псковские цукаты» (крыжовник, клюква, тыква, ревень) от псковского торгового дома «Форест».
гастрономический фестиваль прошел в рамках предновогоднего брифинга официального представителя МИД России.
Фото пресс-службы администрации области
Дегустацию организовала Автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова с командой профессионалов из регионов-участников.
«Мы хотим разрушить устойчивый стереотип о ней, как о стране исключительно борща, блинов и икры. Более 190 национальностей и народностей в 85 регионах России — это огромный пласт культуры на 1/5 суши нашей планеты, и мы приглашаем вас в путешествие, чтобы все самим увидеть и попробовать», — отметила Екатерина Шаповалова.
Каждый гость фестиваля получил псковские цукаты в подарок.
Фото пресс-службы администрации области
«Гастрономическую карту России» посетили Глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Они заметили, что готовы поддерживать продвижение кухни народов России, российского виноделия и продуктов отечественного производства.
«Гастрономическая карта России» — это федеральный проект, в рамках которого организуются Фестивали-лаборатории региональной кухни.
Продвижение псковских гастросувениров проходит в рамках реализации проекта «Продовольствие Балтийского региона» (Baltic Sea Food) программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря». Он способствует продвижению продуктов местных производителей в сеть трансграничного гостеприимства.