Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты

Два вида товаров от псковских производителей, артезианская вода и цукаты, были представлены на праздничном приеме «Гастрономическая карта Россия». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, гастрономический фестиваль прошел в рамках предновогоднего брифинга официального представителя МИД России для 70 делегатов, аккредитованных на территории РФ зарубежных СМИ, и крупнейших российских СМИ.



На дегустации арктические деликатесы презентовали шеф-повара и рестораторы из Рязанской и Мурманской области, Краснодарского края, Бурятии и других регионов страны. Блюда сопровождали лучшие образцы российских игристых вин от 11 винодельческих хозяйств Юга России и Северного Кавказа. Псковскую область на дегустации представила компания «Водаком» — производитель псковской артезианской воды «Хельга». Также каждый гость получил в подарок самобытные гастрономические сувениры из российских регионов. Среди них были и наборы «Псковские цукаты» (крыжовник, клюква, тыква, ревень) от псковского торгового дома «Форест».



Дегустацию организовала Автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова с командой профессионалов из регионов-участников. «Мы хотим разрушить устойчивый стереотип о ней, как о стране исключительно борща, блинов и икры. Более 190 национальностей и народностей в 85 регионах России — это огромный пласт культуры на 1/5 суши нашей планеты, и мы приглашаем вас в путешествие, чтобы все самим увидеть и попробовать», — отметила Екатерина Шаповалова.