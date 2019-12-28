Полиция в Пскове ищет водителя, который сбил девочку на переходе и уехал

Неизвестный водитель в областном центре совершил наезд на пешехода — 14-летнюю девочку. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 декабря в 8.40 на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной.

Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве - предположительно это были жигули «пятёрка» или «семёрка» темного цвета - совершил наезд на 14-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Водитель с места ДТП скрылся. А пострадавшую после обращения в Детскую областную больницу врачи отпустили домой.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией об этом дорожно-транспортном происшествии, обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.