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Общество

В Псковской области в этом году 40 ветеранов, последних в очереди, получили жилье

28 декабря 2019 года, 11:37

В Псковской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в этом году 40 ветеранов улучшили свои жилищные условия, последние 14 свидетельств на предоставление жилищной субсидии были выданы в декабре.

В Псковской области в этом году 40 ветеранов, последних в очереди, получили жилье
В Псковской области больше нет очереди ветеранов на получение жилья.
Фото Андрея Степанова

Работа проводилась в рамках реализации Указа Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». С 2010 года жилищные условия улучшили 4,5 тысяч ветеранов Псковской области.

В настоящее время очередь на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны полностью закрыта.

Напомним, что в августе Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Это стало возможным благодаря достигнутым главой региона Михаилом Ведерниковым договоренностям с зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой.  

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