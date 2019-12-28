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Общество / Армия

В Пскове 30 молодых росгвардейцев присягнули на верность Родине

28 декабря 2019 года, 11:05

В областном центре сотрудники, впервые поступившие на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии, приняли присягу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове 30 молодых росгвардейцев присягнули на верность Родине
Молодые сотрудники Росгвардии присягнули на верность Родине.
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

- Тридцать молодых сотрудников Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными, - рассказал сотрудник пресс-службы Росгвардии Василий Малюта. - Сотрудники приняли присягу после обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД.

В Пскове 30 молодых росгвардейцев присягнули на верность Родине
Сотрудники Росгвардии изучают много дисциплин во время профобучения.
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

Молодые сотрудники вневедомственной охраны изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

В Пскове 30 молодых росгвардейцев присягнули на верность Родине
30 молодых росгвардейцев пополнили ряды подразделений вневедомственной охраны.
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

Теперь они приступят к выполнению своих обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.

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