Новогодний фейерверк в Пскове продлится не меньше 7 минут и лучше всего он будет виден с Октябрьской площади. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, праздничный салют начнется в 3 часа ночи. Будет дано не меньше 573 залпов. Новогодний фейерверк будет многоуровневым, с разными красочными эффектами.

В администрации также сообщили, что в этом году победителем конкурса на проведение праздничного новогоднего фейерверка в Пскове стала псковская фирма. Начальная цена контракта составляла 300 тыс рублей, но по результатам торгов данная сумма снизилась до 180 тыс рублей. Таким образом экономия бюджетных средств составила 120 тыс рублей.