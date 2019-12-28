Более 10 000 детей до трех лет стоят в очереди в детские сады в Псковской области

На учете в системе «Электронная очередь в ДОО» в возрасте от 0 до 3 лет зарегистрировано 10 500 детей. Об этом на пресс-конференции в «Псковской правде» рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Наибольшая потребность в местах в Пскове и Великих Луках ( более 7 000 детей), а также в Великих Луках(более 1 500 детей).

Чтобы решить эту проблему необходимо дополнительно построить в Пскове и Псковском районе 4 дошкольных учреждения на 270 мест и на 120 мест. Для примера, цена одного объекта на 270 мест составляет 179 млн рублей.

В Великих Луках тоже необходимо еще 4 сада на 140 детей.

Напомним, что в следующем году в области начнется строительство нескольких детских садов.