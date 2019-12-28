Нюрнбергский жетон конца XVI — начала XVII века нашли археологи в центре Пскова

«Счётный жетон, известный также как счётный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах) — монетовидные жетоны (токены), чеканившиеся в Европе с 13 по 17 века. Использовались как счётные камешки для линованных счётных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам», - рассказали сотрудники Археологического центра Псковской области.

Напомним, что недавно археологи в Пскове обнаружили крупные фрагменты керамики, во время работ в сквере Народовластия на улице Л.Поземского раскопали следы двух средневековых усадеб и «очень странную» находку — 100-летнюю фарфоровую чашку с изображением женщины.