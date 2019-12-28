Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Нюрнбергский жетон конца XVI — начала XVII века нашли археологи в центре Пскова

28 декабря 2019 года, 10:28

 Вчера, 27 декабря, в ходе археологических работ на улице Леона Поземского, была обнаружена очень интересная находка — нюрнбергский счетный жетон. Находка датируется концом XVI - началом XVII века. Фотографию жетона специалисты опубликовали в своем профиле в «Инстаграме».

Нюрнбергский жетон конца XVI — начала XVII века нашли археологи в центре Пскова
Нюрнбергский жетон мог использоваться как заменитель денег в азартных играх.
Фото Археологического центра Псковской области
Нюрнбергский жетон конца XVI — начала XVII века нашли археологи в центре Пскова
Нюрнбергский жетон мог использоваться как заменитель денег в азартных играх.
Фото Археологического центра Псковской области

«Счётный жетон, известный также как счётный пфенниг (нем. Rechenpfennig, в германоязычных странах) или просто жетон (фр. jeton, в романоязычных странах) — монетовидные жетоны (токены), чеканившиеся в Европе с 13 по 17 века. Использовались как счётные камешки для линованных счётных досок, похожих на абак. Также использовались как заменители денег (фишки) в играх, подобно современным фишкам для казино или покерным фишкам», - рассказали сотрудники Археологического центра Псковской области.

Напомним, что недавно археологи в Пскове обнаружили крупные фрагменты керамики, во время работ в сквере Народовластия на улице Л.Поземского раскопали следы двух средневековых усадеб и «очень странную» находку — 100-летнюю фарфоровую чашку с изображением женщины. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года
УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет
В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей
Житель Пустошкинского района будет 300 часов работать за то, что запугивал жену поджогом дома
Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы
Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты
Полиция в Пскове ищет водителя, который сбил девочку на переходе и уехал

Комментарии

Авторизация
No comments
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)