Виктория Истомина: Отрицательный опыт от шугаринга легко исправить

Мастер Виктория Истомина рассказала как работала с Викторией Татаренко на "Модной революции":

-Мы проработали ножки до колен. У Виктории, как и у многих других девушек, был отрицательный опыт знакомства с шугарингом. Я надеюсь, что исправила его, так как Виктория ранее не видела эффекта, а после моей процедуры призналась, что волоски стали гораздо мягче. Депиляция не просто удаляет нежелательную растительность, при регулярных процедурах меняется структура самих волосков. Они становятся редкими, мягкими и светлыми, а значит и менее заметными окружающим.

Полностью преображение Виктории Татаренко можно посмотреть здесь.