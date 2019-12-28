Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Виктория Истомина: Отрицательный опыт от шугаринга легко исправить

28 декабря 2019 года, 10:24

Мастер Виктория Истомина рассказала как работала с Викторией Татаренко на "Модной революции":

-Мы проработали ножки до колен. У Виктории, как и у многих других девушек, был отрицательный опыт знакомства с шугарингом. Я надеюсь, что исправила его, так как Виктория ранее не видела эффекта, а после моей процедуры призналась, что волоски стали гораздо мягче. Депиляция не просто удаляет нежелательную растительность, при регулярных процедурах меняется структура самих волосков. Они становятся редкими, мягкими и светлыми, а значит и менее заметными окружающим.

Полностью преображение Виктории Татаренко можно посмотреть здесь.  

Виктория Истомина: Отрицательный опыт от шугаринга легко исправить
После депиляции меняется структура волос.
Фото Татьяна Родина
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован фоторепортаж с новогодней ярмарки «ART-ель» в «Простории»
В Пскове часть улицы Леона Поземского будет перекрыта с 3 января по 29 апреля 2020 года
УФСБ в Псковской области напоминает, что делать, если вы обнаружили подозрительный пакет
В Пскове для освещения сквера между улицами Труда и Энтузиастов потратили 13,6 миллионов рублей
Житель Пустошкинского района будет 300 часов работать за то, что запугивал жену поджогом дома
Светодиодные башни псковского кремля появились на набережной Псковы
Новогодняя ярмарка «ART-ель» на два дня захватила «Просторию»
Участники «Гастрономической карты России» попробовали псковскую воду и цукаты
Полиция в Пскове ищет водителя, который сбил девочку на переходе и уехал

Комментарии

Авторизация
No comments
Жить будем до 80 лет и дальше

Общество
28 декабря 11:05

Жить будем до 80 лет и дальше

Новых медиков – 142, мест в детских садах - 1320, денег на завершение социального городка – 395 миллионов рублей, ФАПов – 13 вместо 11

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Общество / Образование
27 декабря 12:37

Псковская школьница лучше всех в стране собирает «Калаш» и доказала это в Севастополе

Перед этим были три месяца тренировок и стертые в мозоли руки
Эффектная девушка

Общество / Мода
26 декабря 11:34

Эффектная девушка

Сегодня мы ищем новый образ для финалистки конкурса «Мисс Псков» Виктории Татаренко.