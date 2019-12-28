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Общество / Семья

Строительство «Социального городка» в Пскове продолжится в следующем году

28 декабря 2019 года, 10:22

В следующем году продолжится строительство «Социального городка» в Пскове. В январе будет объявлен конкурс. Об этом на прошедшей в «Псковской правде» пресс-конференции» рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

- Проект реализуется с 2013 года, - отметила она. - До 2017 года строительство велось при участие Пенсионного фонда. Два корпуса уже построены. Прошло полтора года и больше ждать нельзя. Мы рады, что нас услышали.

Области выделили средства в сумме 394, 9 млн рублей на завершение строительства. Из них 378, 2 млн рублей необходимо освоить в 2020 году, а 16,7 млн рублей — в 2021.

- Одна из задач, которая перед нами стоит - увеличить продолжительность жизни до 80+, барьер в 70 лет область перешагнула, - сказала замгубернатора.

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