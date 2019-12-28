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Общество / Дети

Вера Емельянова исполнила желание Даниила из Куньи и подарила ему машинку

28 декабря 2019 года, 10:06

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова исполнила мечту 12-летнего Даниила Григорьева из поселка Кунья, который остался без попечения родителей. Его новогоднее пожелание было написано на символическом шаре, который вице-губернатор сняла с елки в рамках первой региональной благотворительной акции «Елка желаний». Мальчик давно мечтал о радиоуправляемой машинке.

Поэтому вице-губернатор  вместе с мальчиком пошла в магазин, где ребенок сам выбрал себе игрушку — радиоуправляемую машинку мечты. Новогоднее желание Даниила было исполнено.

Вера Емельянова исполнила желание Даниила из Куньи и подарила ему машинку
Даниил Григорьев с игрушкой своей мечты.
Фото пресс-службы администрации области

Как рассказала его приемная мама Татьяна Захарова, мальчик в полном восторге:

«Кого бы он не встречал, обязательно рассказывает о том, какое новогоднее чудо с ним произошло. С машиной играет целыми часами. Даже напоминаем, что время обеда наступило».

Татьяна Захарова обратила внимание, что такая благотворительная акция очень нужна, так как помогает осуществить самые заветные мечты тех ребят, кто находится в непростой жизненной ситуации.

Напомним, что первая благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Пскове несколько дней назад. С новогодней елки были сняты около 40 шаров, на которых дети написали о своих мечтах. Губернатор обещал исполнить мечту о поездке в «Артек» девочки, оставшейся без попечения родителей. 

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