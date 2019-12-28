В Пскове 1 января 2020 года пройдет новогодний забег «На спорте после Фейерверка»

В областном центре 1 января в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке пройдёт новогодний забег «На спорте после Фейерверка». Об этом рассказал тренер и организатор забега Александр Кузьмин в своем «Инстаграме».

Начало праздничного забега в 12:00. Всех гостей праздника ждут весёлые конкурсы от Деда мороза, подарки, горячий чай и бесплатные пирожки.

«Приходи не только пробежать, но и подкрепиться и пообщаться со спортивными людьми. Будет жарко! 1 января Обещают +1 и солнышко. У природы нет плохой погоды и каждый год мы бежим при любой температуре», - написал в соцсети Александр Кузьмин.