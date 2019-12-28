В Пскове 1 января 2020 года пройдет новогодний забег «На спорте после Фейерверка»

В областном центре 1 января в Центре отдыха «Снегопад» в Финском парке пройдёт новогодний забег «На спорте после Фейерверка». Об этом рассказал тренер и организатор забега Александр Кузьмин в своем «Инстаграме».
Начало праздничного забега в 12:00. Всех гостей праздника ждут весёлые конкурсы от Деда мороза, подарки, горячий чай и бесплатные пирожки.
«Приходи не только пробежать, но и подкрепиться и пообщаться со спортивными людьми. Будет жарко! 1 января Обещают +1 и солнышко. У природы нет плохой погоды и каждый год мы бежим при любой температуре», - написал в соцсети Александр Кузьмин.
Новогодний забег пройдет 1 января в Финском парке.
Фото из "Инстаграма" Александра Кузьмина
Как подчеркнул организатор, дистанция для забега может быть разной — от 1 до 40 километров. Общая группа традиционно бежит вместе четыре километра — весь Финский парк, вокруг Кремля и обратно. Предварительная регистрация не нужна, участие в забеге бесплатное. Не обязательно даже быть спортсменами и заниматься бегом профессионально. Главное — желание.
Новогодний забег проходит уже четвертый год подряд. В 2018 году в спортивном мероприятии участвовало 180 человек, в 2019 году 230 жителей региона. «В этом году ожидаем ближе к 300 любителям здорового образа жизни. На наш новогодний забег приходят семьями. Хорошая традиция начинать год по спортивному, » - заметил тренер.