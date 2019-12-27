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Общество / Армия

Владимир Путин наградил 104-й полк Псковской дивизии орденом Кутузова

27 декабря 2019 года, 16:18

Президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны наградил 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии орденом Кутузова. Награды полк удостоился за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом.

Владимир Путин наградил 104-й полк Псковской дивизии орденом Кутузова
Владимир Путин наградил 104-ый полк Псковской дивизии орденом Кутузова.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

А в пятницу, 27 декабря, на плацу воинской части прошло торжественное построение в честь вручения ордена.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, губернатор Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов, а также их родных и близких с вручением Ордена Кутузова. «Россияне хорошо знают, что бойцы полка неоднократно совершали бессмертные подвиги, защищая интересы страны в горячих точках всего мира. Награда Президента России — это весомое доказательство вашей высокой роли в укреплении обороноспособности страны, исключительных показателей в боевой подготовке, мужества и самоотверженности, проявленных личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач», — отметил губернатор.

Владимир Путин наградил 104-й полк Псковской дивизии орденом Кутузова
На данный момент такая награда вручена еще трем воинским подразделениям.
Фото пресс-службы администрации Псковской области

А командир 76-й ДШД Игорь Каплий отметил, что полк достоин этой награды. «В мирных условиях боевой орден на знамени полка говорит о том, что мы сегодня в строю, правильно выполняем поставленные задачи. Мы надежны. Это заслуга ваша и ветеранов тех поколений, которые служили, служат и будут служить в полку», — добавил он.

Ордена Кутузова удостаиваются воинские подразделения, отличившиеся в сражения по защите своего государства, антитеррористических операциях, мероприятиях по восстановлению мира. На данный момент такая награда вручена еще трем воинским подразделениям: 45-ому полку спецназначения ВДВ, 393-ой авиабазе армейской авиации ВВС РФ, 74-ой мотострелковой бригады, а также Военная Академия Генштаба ВС РФ. 

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