На Госсовете с участием псковского губернатора Владимир Путин обсудил качество жизни на селе

В четверг, 26 декабря, президент Владимир Путин в Кремле провел заседание Государственного совета РФ. На заседании принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На повестке дня были рассмотрены вопросы государственной политики в аграрной сфере.
Владимир Путин подчеркнул, что особого внимания требуют вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и укрепление позиций российского агропромышленного комплекса (АПК).
«Давайте проанализируем сегодня её состояние на данный момент времени и перспективный вклад в решение общенациональной задачи АПК, обсудим, что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников, для их семей, для тех, кто кормит страну, живёт и работает на селе, причём живёт и работает добросовестно, эффективно, с высокой отдачей, мы с вами это хорошо знаем, потому что достигаются результаты, которыми мы все гордимся», - заметил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что приоритетная задача — снижение бедности, особенно среди сельского населения.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Президент подчеркнул, что темпы роста в сельском хозяйстве превышают в целом рост экономики России. Важно, что постепенно повышается вклад в производство сельхозпродуктов малого бизнеса и фермерских хозяйств.
По словам Владимира Путина, в этом году в стране рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои, высокий урожай зерна. При этом отрасль не сможет и дальше развиваться столь же успешно, если не будет решен вопрос качества жизни на селе.
«Наши сельские территории по‑прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Хочу ещё раз повторить, этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК.
Темпы роста в сельском хозяйстве превышают рост экономики России.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
По оценкам, общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства, а это в том числе водопровод, отопление, газ, система ЖКХ, – чуть больше 34 процентов, тогда как в городах – почти 80. Хуже обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью», - отметил президент России.
Глава государства заметил, что для улучшения уровня здравоохранения на селе будут продолжаться выделяться деньги. Субъекты Федерации должны подготовить соответствующие региональные программы, учитывая запросы сельских жителей. Владимир Путин обратил внимание и работодателей и на зарплаты в сельском хозяйстве: «Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд». И подчеркнул, что приоритетная общенациональная задача — снижение бедности, особенно среди сельского населения.
Владимир Путин заметил, что необходимо продолжить субсидировать производителей отечественной сельхозтехники, проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов. «Фермеров надо поддерживать, у них других возможностей нет, кроме как опереться на государство, надо найти решения», - подчеркнул президент.
Также Владимир Путин обратил внимание на качество продукции — экологически чистое и безопасное продовольствие становится все больше конкурентным преимуществом на глобальных рынках.
Псковская область на протяжении ряда лет также сохраняет высокую динамику по различным направлениям сельского хозяйства. Например, область по сбору урожая заняла лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе: в этом году наши аграрии намолотили 150 тысяч тонн зерна - в три раза больше, чем в прошлом году.
В этом году Псковская область заняла лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации и по распределению федеральных субсидий аграриям. По итогам года средства освоены в 100%-ном объеме. Псковской области на поддержку сельхозпроизводителей в этом году было направлено порядка 1 миллиарда рублей, большая часть которых - на субсидирование процентной ставки по кредитам на организацию производства.
Один из механизмов поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса — конкурс «Агростартап», который реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году пять наших фермеров в рамках этого конкурса получили 12,5 миллионов рублей на развитие хозяйства.