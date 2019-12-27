На Госсовете с участием псковского губернатора Владимир Путин обсудил качество жизни на селе

В четверг, 26 декабря, президент Владимир Путин в Кремле провел заседание Государственного совета РФ. На заседании принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На повестке дня были рассмотрены вопросы государственной политики в аграрной сфере. Владимир Путин подчеркнул, что особого внимания требуют вопросы экономики сельского производства, комфортной среды для жизни, условий для повышения благосостояния людей и укрепление позиций российского агропромышленного комплекса (АПК). «Давайте проанализируем сегодня её состояние на данный момент времени и перспективный вклад в решение общенациональной задачи АПК, обсудим, что государство может и должно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников, для их семей, для тех, кто кормит страну, живёт и работает на селе, причём живёт и работает добросовестно, эффективно, с высокой отдачей, мы с вами это хорошо знаем, потому что достигаются результаты, которыми мы все гордимся», - заметил Владимир Путин.



Президент подчеркнул, что темпы роста в сельском хозяйстве превышают в целом рост экономики России. Важно, что постепенно повышается вклад в производство сельхозпродуктов малого бизнеса и фермерских хозяйств. По словам Владимира Путина, в этом году в стране рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника и сои, высокий урожай зерна. При этом отрасль не сможет и дальше развиваться столь же успешно, если не будет решен вопрос качества жизни на селе. «Наши сельские территории по‑прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Хочу ещё раз повторить, этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК.