В Черёхе достроили станцию очистки воды по экологическому российско-эстонскому проекту

В деревне Череха Псковского района завершилось строительство станции очистки воды в рамках российско-эстонского проекта «Общее Чудское озеро 2». Чистая вода пойдет в дома местных жителей в начале следующего года, как только будет проверено все оборудование. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, в пятницу, 27 декабря, по поводу завершения строительства встретились партнеры проекта, исполнители работ и местные жители.

«Новая станция очистки воды была спроектирована в рамках предыдущего проекта по дополнительному обращению администрации Псковского района, а строительство выполнено в этом году, на следующем этапе сотрудничества, как одно из мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро 2», — заметил председатель Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Председатель комитета подчеркнул, что 10% работ, а это три миллиона рублей, были профинансированы из госпрограммы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014 — 2020 годы».

Сейчас закончено строительство и монтаж оборудования, устанавливается ограждение. В январе 2020 года будут выполнены работы по наладке оборудования, проверена работа всей системы, и затем начнется подача чистой воды с новой станции в дома.

Российско-эстонский проект «Общее Чудское озеро 2» - это второй этап сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в рамках предыдущей программы «Эстония — Латвия — Россия» в 2007 — 2013 годах. Главная цель проекта — устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие территории Псковско-Чудского водоема: улучшение экологической обстановки и развитие локальной экономики в сфере туризма. Планируется, что к концу 2021 года будет снижена экологическая нагрузка на акваторию Псковско-Чудского водоема, а также улучшена инфраструктура и экономическая устойчивость семи портов по обе стороны границы.