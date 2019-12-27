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Общество / Дети

Сотрудники исправительной колонии в Великих Луках поздравили сирот с Новым годом

27 декабря 2019 года, 14:15

В преддверии Нового года сотрудники исправительной колонии №5 пришли в гости в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, поездка в социальное учреждение прошла в рамках всероссийской акции «Твори добро» - в исправительной колонии развивается добровольческое движение.

- У этих детишек и так сложная судьба с раннего детства, так пусть наше посещение хоть на толику скрасит их такую непростую жизнь, - отметил начальник воспитательного отдела ИК-5 Сергей Горячев.

Сотрудники исправительной колонии в Великих Луках поздравили сирот с Новым годом
Сотрудники ИК-5 в Центре помощи детям в Великих Луках.
Фото пресс-службы УФСИН Псковской области

Сотрудники колонии поздравили воспитанников центра с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым и вручили им фрукты и сладкие подарки.

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