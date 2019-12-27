Сотрудники исправительной колонии в Великих Луках поздравили сирот с Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники исправительной колонии №5 пришли в гости в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, поездка в социальное учреждение прошла в рамках всероссийской акции «Твори добро» - в исправительной колонии развивается добровольческое движение.

- У этих детишек и так сложная судьба с раннего детства, так пусть наше посещение хоть на толику скрасит их такую непростую жизнь, - отметил начальник воспитательного отдела ИК-5 Сергей Горячев.