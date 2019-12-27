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Происшествия / Преступление

Мошенники забрали 100 тысяч рублей с карты псковички, ещё 30 - у жителя Острова

27 декабря 2019 года, 12:47

В нескольких городах Псковской области мошенники обманом завладели деньгами местных жителей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове 33-летней горожанке 26 декабря позвонил якобы банковский «служащий», который предложил обезопасить ее банковскую карту. Под этим предлогом незнакомец узнал у доверчивой женщины реквизиты карты, с которой в итоге списал около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

По такой же схеме 20 декабря более 30 тысяч рублей лишился 31-летний житель Острова, а 25 декабря восемь тысяч рублей мошенники «увели» с банковской карты 59-летней жительницы Порхова. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

А вот 64-летнего великолучанина мошеннику не удалось обдурить. Он также позвонил мужчине и представился сотрудником безопасности банка, рассказал, якобы мошенники пытаются снять с карты великолучанина деньги и надо их перевести на другую карту. Мужчина не растерялся и перевел свои деньги, а там было 50 тысяч рублей, на другую свою карту, а первую заблокировал, позвонив в банк. В итоге мошенник остался ни с чем. Однако мужчина все равно обратился в полицию, и по данному факту также проводится проверка.

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