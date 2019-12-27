Александр Котов поздравил сотрудников МЧС в Псковской области с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГУ МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём спасателя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В своем поздравлении Александр Котов отметил, что обычные будни спасателей — это повышенный риск, непредвиденные обстоятельства, физическое и эмоциональное напряжение. И сотрудники МЧС всегда готовы к чрезвычайным ситуациям и по первому хову приходят на помощь попавшим в беду.