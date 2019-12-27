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Общество

Александр Котов поздравил сотрудников МЧС в Псковской области с профессиональным праздником

27 декабря 2019 года, 12:42

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГУ МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днём спасателя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В своем поздравлении Александр Котов отметил, что обычные будни спасателей — это повышенный риск, непредвиденные обстоятельства, физическое и эмоциональное напряжение. И сотрудники МЧС всегда готовы к чрезвычайным ситуациям и по первому хову приходят на помощь попавшим в беду.

Чрезвычайная служба за годы своего существования стала мощной системой предотвращения ЧС и ликвидации их последствий. Техническое оснащение, а самое главное, личное мужество и профессионализм спасателей, позволяют с уверенностью сказать, что для сотрудников МЧС нет невыполнимых задач.

Александр Котов поздравил сотрудников МЧС в Псковской области с профессиональным праздникомКотов Александр Алексеевич, председатель Псковского областного Собрания депутатов

В завершении поздравления председатель областного Собрания пожелал сотрудникам МЧС и их родственникам здоровья, счастья и благополучия. 

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