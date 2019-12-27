В Гдовском районе мужчина, который в четвертый раз попался пьяным за рулем, получил 10 месяцев колонии

Прокуратура Гдовского района привлекла 57-летнего местного жителя к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре района, в суде было установлено, что мужчина уже трижды был судим за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в октябре он в очередной раз сел пьяным за руль своей машины и поехал из деревни Лобановщина в деревню Заклинье. Однако по пути был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортом.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.