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Происшествия / Правосудие

В Гдовском районе мужчина, который в четвертый раз попался пьяным за рулем, получил 10 месяцев колонии

27 декабря 2019 года, 12:02

Прокуратура Гдовского района привлекла 57-летнего местного жителя к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре района, в суде было установлено, что мужчина уже трижды был судим за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако в октябре он в очередной раз сел пьяным за руль своей машины и поехал из деревни Лобановщина в деревню Заклинье. Однако по пути был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления транспортом.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

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