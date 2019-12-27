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Общество / Мода

Екатерина Дементьева: Новый год повод экспериментировать с различными укладками

27 декабря 2019 года, 11:59

Мастер-модельер Екатерина дементьева рассказала как работала с образом Виктории Татаренко в последнем выпуске "Модной революции":

- Я сделала ухаживающую процедуру - коллагенирование волос. Эта процедура восстанавливает структуру волос, после нее они становятся более здоровыми и выглядят лучше. Не хочется красить натуральные волосы, в этом случае можно поэкспериментировать с различными укладками, тем более и повод подходящий - Новый год.

Полностью преображении Виктории Татаренко можно посмотреть здесь. 

Екатерина Дементьева: Новый год повод экспериментировать с различными укладками
Парик тоже смелый эксперимент
Фото Татьяна Родина
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