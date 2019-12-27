Екатерина Дементьева: Новый год повод экспериментировать с различными укладками

Мастер-модельер Екатерина дементьева рассказала как работала с образом Виктории Татаренко в последнем выпуске "Модной революции":

- Я сделала ухаживающую процедуру - коллагенирование волос. Эта процедура восстанавливает структуру волос, после нее они становятся более здоровыми и выглядят лучше. Не хочется красить натуральные волосы, в этом случае можно поэкспериментировать с различными укладками, тем более и повод подходящий - Новый год.

Полностью преображении Виктории Татаренко можно посмотреть здесь.