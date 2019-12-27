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Происшествия / Правосудие

Псковича выселили из муниципальной квартиры из-за ссор с соседями

27 декабря 2019 года, 11:32

Псковский суд удовлетворил иск о выселении местного жителя из муниципальной квартиры без предоставления ему другого жилого помещения. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Причиной выселения мужчины стали его постоянные конфликты с соседями. Кроме того, пскович за квартирой не следил, ремонты не проводил, из-за чего она разрушалась. Наймодатель не раз обращался к жильцу с требованиями устранить нарушения, но мужчина исправляться не захотел.

Что и привело к такому жесткому, но справедливому решению суда.

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