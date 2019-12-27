Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове

Двухдневная ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», будет проходить 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок 2).
Двухдневная ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», будет проходить 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок 2).
Традиционно на первом и втором этажах комплекса десятки псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, и много-много разнообразных цветов.
Новогодняя ярмарка «ART-ель» - не только прекрасная подборка красоты ручной работы, но чарующая атмосфера приближающихся праздников. Здесь вы сможете найти подарок на любой, самый изысканный вкус.
Подарки ручной работы можно купить 28 и 29 декабря с 12.00 до 18.00. Только что купленные подарки можно будет бесплатно упаковать во время проведения ярмарки.
Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.
Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.
Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».