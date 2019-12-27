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Культура

Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове

27 декабря 2019 года, 10:52

Двухдневная ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», будет проходить 28 и 29 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок 2).

Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове
28 и 29 декабря продолжится ярмарка «ART-ель».
Фото Дарьи Хватковой

Традиционно на первом и втором этажах комплекса десятки псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, и много-много разнообразных цветов.

Новогодняя ярмарка «ART-ель» - не только прекрасная подборка красоты ручной работы, но чарующая атмосфера приближающихся праздников. Здесь вы сможете найти подарок на любой, самый изысканный вкус.

Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове
На ярмарке можно приобрести авторские сувениры, предметы интерьера, елочные украшения и подарки.
Фото Дарьи Хватковой

Подарки ручной работы можно купить 28 и 29 декабря с 12.00 до 18.00. Только что купленные подарки можно будет бесплатно упаковать во время проведения ярмарки.

Напоминаем, что 21 и 22 декабря первая ногодняя ярмарка «ART-ель» уже прошла в торговом центре «Fjord Plaza». Вы можете посмотреть опубликованный фоторепортаж с ярмарки и фоторепортаж со всеми мастерами.

Новогодняя ярмарка подарков «ART-ель» продолжит работу в эти выходные в Пскове
Здесь вы найдете много удивительного - изделия из воска, шерсти, металла, бисера, дерева.
Фото Дарьи Хватковой

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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