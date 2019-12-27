Супруга псковского чиновника заплатит более 3 миллионов рублей за незаконную приватизацию квартиры

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковской области, была проведена проверка соблюдения администрацией области законов при приватизации служебных квартир.

- Было установлено, что супруге государственного гражданского служащего области, относящегося к категории «руководители», в 2016 году была предоставлена в собственность в порядке приватизации служебная трехкомнатная квартира в Псковском районе, - пояснили в пресс-службе прокуратуры области.

Однако, чиновник ранее уже использовал право на приватизацию жилья, поэтому у его супруги такого права уже не было.

Так как спорную квартиру вернуть было невозможно, заместитель прокурора области обратился в суд, чтобы договор приватизации признать недействительным и взыскать стоимость квартиры, более трех миллионов рублей, в бюджет Псковской области. Суд поддержал требования зампрокурора, апелляция также признала решение суда законным.

По требованию прокуратуры супруга бывшего чиновника обязана возместить стоимость незаконно приватизированной служебной квартиры.