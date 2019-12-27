В Псковской области начался прием заявок на конкурс-фестиваль «Таланты России»

До 15 января 2020 года можно подать заявку на конкурс-фестиваль в рамках Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России». Об этом «Псковской правде» сообщили в Комитете по культуре Псковской области.

Сам конкурс будет проходить 18 января в Неёловском районном доме культуры.

Участвовать в конкурсе могут коллективы и отдельные исполнители домов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений. Членами жюри на конкурсе будут представители высшего педагогического состава ведущих профильных ВУЗов Москвы.

Конкурс будет проходить по следующим номинациям: «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цирковое искусство». Все участники поделятся на четыре возрастных категории: «Беби» (до 5 лет включительно), «Дети» (6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет), «Взрослые» (16-19 лет, 20-25 лет, от 26 лет) и «Смешанная группа».