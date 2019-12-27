В Псковской области начался прием заявок на конкурс-фестиваль «Таланты России»

До 15 января 2020 года можно подать заявку на конкурс-фестиваль в рамках Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России». Об этом «Псковской правде» сообщили в Комитете по культуре Псковской области.
Сам конкурс будет проходить 18 января в Неёловском районном доме культуры.
Участвовать в конкурсе могут коллективы и отдельные исполнители домов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, представители неформальных художественных объединений. Членами жюри на конкурсе будут представители высшего педагогического состава ведущих профильных ВУЗов Москвы.
Конкурс будет проходить по следующим номинациям: «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цирковое искусство». Все участники поделятся на четыре возрастных категории: «Беби» (до 5 лет включительно), «Дети» (6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет), «Взрослые» (16-19 лет, 20-25 лет, от 26 лет) и «Смешанная группа».
Подать заявку на конкурс "Таланты России" можно до 15 января.
Фото Дарьи Хватковой
Цели проекта «Таланты России» - поддержка талантливых коллективов и исполнителей, а также создание дополнительных условий для их профессионального роста, сохранения культурной самобытности народов и укрепления международных связей.
Как подчеркнули сотрудники комитета, артисты телевизионного проекта «Таланты России» из разных регионов РФ и стран зарубежья неоднократно выступали на праздниках на Красная Площади, в Парке Фили, Олимпийской Деревне, выезжали с гастролями в Краснодарский Край и Республику Крым.
Форму заявки на участие вы найдете на сайте конкурса. Заявку можно заполнить в одном из наиболее удобных форматов: по форме Word, по электронной форме, в свободной форме (ФИО или название коллектива, исполняемые произведения, хронометраж, преподаватели, учреждение, контакты). Заполненные заявки нужно отправить в оргкомитет по электронной почте: klenmedia7@yandex.ru до 15 января.