Специалисты Роспотребнадзора не советуют носить пиротехнику в карманах

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает правила безопасности при обращении с пиротехникой. Как сообщается на сайте ведовства, место для проведения фейерверка желательно определить заранее. Над площадкой, где он будет проводиться, не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. Нельзя запускать пиротехнику в ветреную погоду, вблизи легковоспламеняющихся построек; Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Поджигая изделия, нельзя держать их в руках, наклоняться над ними. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Использовать их можно только взрослым или детям под наблюдением взрослых. Для этого нужно заранее внимательно прочитать инструкцию и соблюдать ее.

Хранить пиротехнические изделия следует в сухом месте при температуре не более +30 градусов вдали от нагревательных приборов. Нельзя носить пиротехнику в карманах, так как при трении она может воспламениться и взорваться. Также запрещается курить во время использования пиротехнической продукции и бросать ее в костер.