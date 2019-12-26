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Происшествия

Водитель сбил двух пешеходов возле школы в Опочке и скрылся с места ДТП

26 декабря 2019 года, 17:16

В городе Опочка Псковской области неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 26 декабря в 7.45 возле школы № 4. Девятилетняя девочка и 18-летняя девушка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них был совершен наезд. По имеющимся данным, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев происшествия и граждан, которые располагают информацией о ДТП, просят обратиться в дежурную часть ОГИБДД в Опочке по телефону 8(81138) 21-755 или 89113822390, а также 02.

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