Водитель сбил двух пешеходов возле школы в Опочке и скрылся с места ДТП

В городе Опочка Псковской области неизвестный водитель совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел 26 декабря в 7.45 возле школы № 4. Девятилетняя девочка и 18-летняя девушка переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них был совершен наезд. По имеющимся данным, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Водитель с места ДТП скрылся.

Очевидцев происшествия и граждан, которые располагают информацией о ДТП, просят обратиться в дежурную часть ОГИБДД в Опочке по телефону 8(81138) 21-755 или 89113822390, а также 02.