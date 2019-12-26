Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Материнский капитал в 2020 году проиндексируют

26 декабря 2019 года, 17:04

Размер материнского капитала в 2020 году увеличится. Как сообщили «Псковской правде» в Отделении ПФР по Псковской области, с 1 января следующего года возобновится индексация, приостановленная с 2016 года. Сумма средств сертификата составит 466 617 рублей, сейчас она равна 453026 рублям.

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора (как ранее), а двумя прожиточными минимумами.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Лля псковских семей в 2020 году размер выплаты составит 11 057 руб. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

СПРАВКА

С 2007 года в Псковской области 38214 семей получили сертификаты на МСК.

- 2639 в 2018 году

- 2264 в 2019 году

С 2007 года 32 636 семей распорядились «материнскими» деньгами.

Самое популярное направление их использования – улучшение жилищных условий. На эти цели материнский капитал использовали 24 208 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 9,3 млрд. рублей.

Также 4104 семьи направили средства материнского капитала на образование детей на сумму более 140 млн. рублей.

Принято 19 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Специалисты Роспотребнадзора не советуют носить пиротехнику в карманах
Водитель сбил двух пешеходов возле школы в Опочке и скрылся с места ДТП
Опубликована информация о псковских должниках за газ
Михаил Ведерников исполнит мечты псковских детей
Три тысячи детей Псковской области посетят Губернаторскую елку
Детская площадка и освещение восстановлены во дворе на улице Народной в Пскове
Средняя заработная плата на заводе «Титан-Полимер» составит более 36 тысяч рублей
Руководитель «Титан-Полимера» заверил жителей Логозовской волости в безопасности строящегося завода
Улицу Пушкина в Пскове перекроют на время проведения новогодней ярмарки

Комментарии

Авторизация
No comments
Эффектная девушка

Общество / Мода
26 декабря 11:34

Эффектная девушка

Сегодня мы ищем новый образ для финалистки конкурса «Мисс Псков» Виктории Татаренко.
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.