Материнский капитал в 2020 году проиндексируют

Размер материнского капитала в 2020 году увеличится. Как сообщили «Псковской правде» в Отделении ПФР по Псковской области, с 1 января следующего года возобновится индексация, приостановленная с 2016 года. Сумма средств сертификата составит 466 617 рублей, сейчас она равна 453026 рублям.

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявления на установление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. С 2020 года еще больше семей получат возможность обратиться за ежемесячной выплатой. Согласно изменениям максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора (как ранее), а двумя прожиточными минимумами.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Лля псковских семей в 2020 году размер выплаты составит 11 057 руб. Сама выплата при этом будет предоставляться в два раза дольше – не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.