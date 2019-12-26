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Политика

Михаил Ведерников исполнит мечты псковских детей

26 декабря 2019 года, 15:53

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осуществит мечты трех псковских ребят. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, три новогодних шара с заветными желаниями ребят губернатор снял с праздничной елки в Кремле в благотворительной акции «Елка желаний».

10-летняя девочка написала о том, что мечтает о встрече с известным музыкантом Димой Биланом, 8-летний мальчик хочет побывать в кабине военного самолета, а 7-летний пскович - увидеть рыцарей. Все эти пожелания Михаил Ведерников обещал исполнить.

Благотворительное мероприятие прошло в Москве 26 декабря, перед началом заседания Государственного совета Российской Федерации.

Ранее первая региональная благотворительная «Елка желаний» прошла и в Пскове. С новогодней елки были сняты около 40 шаров, на которых тоже дети написали о своих мечтах. Губернатор обещал исполнить мечту о поездке в «Артек» девочки, оставшейся без попечения родителей.

В прошлом году Михаил Ведерников также принимал участие в федеральной благотворительной акции в Кремле и исполнил мечты двух псковских подростков. Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района побывал на концерте органной музыки в Санкт-Петербурге, а студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова съездила в Сочи.

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